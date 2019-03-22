22 Марта 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Сургутянин получил три миллиона за потерю на производстве кистей и частично предплечий

31-летний житель Сургутского района оштрафован за то, что его подчинённый получил серьёзную травму – после ремонта необесточенного электрооборудования ему пришлось частично ампутировать руки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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В апреле 2018 г. мастер, руководивший работами на территории трансформаторной подстанции Западно-Сургутского месторождения, нарушил правила охраны труда. Он поручил 30-летнему монтёру отремонтировать электрооборудование, которое было под напряжением в 1 тыс. ампер. В итоге тот получил травму, осложнившуюся гангреной пальцев. Это привело к ампутации кистей и частично предплечий.

Начальник пострадавшего полностью признал вину, раскаялся и компенсировал монтёру моральный вред. Кроме того, предприятие заплатило рабочему 3 млн руб. Суд оштрафовал мастера на 100 тыс. руб.

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Сургутянин получил три миллиона за потерю на производстве кистей и частично предплечий

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Теги: Западно-Сургутское месторождение, мастер, монтёр



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