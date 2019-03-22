22 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Антон Шипулин опять на севере Урала. Пока о политике молчит

Сегодня в городе Краснотурьинске находится российский биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин.
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Как сообщили Накануне.RU в местной газете "Заря Урала", спортсмен уже провёл встречу с главой городского округа Краснотурьинск Александром Устиновым, побывал в спортшколе "Маяк" и Центре спортивных сооружений, лыжной секции школы Олимпийского резерва, где сейчас проводит мастер-класс от олимпийского чемпиона для её воспитанников. Вечером Шипулин планирует встретиться с лидерами общественного мнения Краснотурьинска.

В конце февраля спортсмен уже приезжал на северный Урал и даже давал мастер-класс для лыжников в Карпинске. По планам он должен был посетить и Краснотурьинск, но из-за открытия Универсиады улетел в Красноярск.

Антон Шипулин и глава Краснотурьинска Александр Устинов(2019)|Фото: газета "Заря Урала"

Отметим, что биатлонист, которого называют одним из кандидатов в Госдуму по Серовскому избирательному округу, до сих пор не заявился на праймериз (предварительное голосование) "Единой России" по отбору кандидатур для участия в довыборах в федеральный парламент. Мандат по Серовскому округу стал вакантен после, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

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Антон Шипулин опять на севере Урала. Пока о политике молчит

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Теги: Антон Шипулин, Краснотурьинск, Александр Устинов



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