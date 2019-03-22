"А где техника?". Алексей Текслер осмотрел горящую свалку в поселке Роза

Рекультивация свалки в поселке Роза, на которую жалуются местные жители, может начаться уже в следующем году. Соответствующе поручение дал врио губернатора Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер рассказал, что принял решение о посещении объекта накануне после жалоб жителей.

"Люди жалуются. Я вчера включил новости, послушал, и к вам приехал, чтобы лично посмотреть, что происходит. Ну что это такое? У вас есть картинка, что нужно сделать, чтобы ситуацию максимально минимизировать. Какой объем техники, какой объем денег? Предложение можете сейчас сформулировать по этому поводу?", - обратился Алексей Текслер к главе района и представителю минэкологии.

Врио губернатора рассказали, что территория возгорания составляет порядка 120 кв.м. Для тушения возгораний из бюджета муниципалитета выделено 300 тыс. руб. Свалку заливают водой.

"Свалка – наша большая проблема. Если этим заниматься каждый день и контролировать, она не будет гореть", - рассказала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

"Наталья Александровна, надо заниматься каждый день", - подчеркнул глава региона.

Текслеру попытались объяснить, что после закрытия свалки ООО "Коммунальный сервис" с объекта ушел и здесь не было техники.

"А где сейчас техника? Я не вижу техники", - поинтересовался врио губернатора.

Оказалось, что на свалке работает один бульдозер и одна пожарная машина.

"Мы выделили 300 тысяч, сейчас их отыграют и сюда зайдет больше техники. Этого конечно мало, у нас дотационный бюджет, нам конечно нужна помощь. 2-3 единицы техники должны работать каждый день", - сообщила глава района.

"Область окажет всю необходимую помощь", - подчеркнул врио губернатора.

Для подготовки проектно-сметной документации на рекультивацию свалки необходимо 3 млн руб.

"Мы готовим предложение, будем обращаться к вам о выделении этих средств", - обратилась к главе района Лощинина.

"Ускоряйтесь, надо на следующий год выходить на работы уже по ликвидации. Будем с федеральным министерством договариваться о включении в программу, но нам нужно сделать проектно-сметную документацию и двигаться дальше. Подрядчиков привлекайте, но не рассчитывайте, что кто-то прилетит на "голубом вертолете" и решит проблему со свалкой. Предложения жду в понедельник, чтобы принять решение", - резюмировал врио губернатора.

Напомним, жители поселка Роза уже три месяца жалуются на горящую свалку ТКО. Эко-активисты произвели замеры на полигоне и зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в несколько раз, а также обнаружили множественные очаги тления на глубине до двадцати метров.