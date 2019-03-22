Зеленский заявил, что не пойдет ни на какой компромисс по Донбассу

Лидер президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский заявил, что не пойдет ни на какие уступки для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в своих последних интервью.

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По его словам, он намерен прекратить военный конфликт, однако "никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может", что делает мирное урегулирование невозможным, ведь в Киеве под этим подразумевают поражение и подчинение Донбасса на своих условиях. Так, по мнению Зеленского, Донбассу нужна "деоккупация" , а Украине нужно вступать в НАТО.

Он сказал, что к переговорам по Донбассу нужно привлекать США и Великобританию. Переговоры с ДНР и ЛНР он отверг категорически, что полностью обнуляет его готовность прекратить войну и противоречит Минским соглашениям.

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов", - неопределенно сказал Зеленский.

При этом все предыдущие президенты Украины обещали то же самое, но проводили прямо противоположную политику.

Напомним, Зеленский уверенно лидирует за неделю до выборов, которые состоятся 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.