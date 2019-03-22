Следователи завершили расследование уголовного дела фигурантом которого стал создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин

Следователи СКР в Югре завершили расследование уголовного дела против создателя онлайн-портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина, сообщает источник Накануне.RU в правоохранительных органах. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и дело отправится в суд. Соответствующее постановление якобы уже подписано следователем по особо важным делам Верой Тенсиной.



Как уже сообщали югорские СМИ, Шмонина обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3. ст.128.1 «Клевета с использованием должностного положения», ч.5 ст.128.1 «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», п «б». ч.3 ст.163 «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», ч.1. ст.137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также пунктами «а,б». ч.3. ст.242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов организованной группой с использованием СМИ».



Учитывая, что вымогательство в особо крупном размере в уголовном кодексе РФ считается особо тяжким преступлением, Эдуарду Шмонину может грозить наказание от 7 до 15 лет реального лишения свободы со штрафом.



Напомним, портал «Чиновник.ру» славился в Югре своей скандальностью. Его авторы зачастую под видом фактов публиковали собственные выдумки и домыслы, в которых оскорбляли и унижали достоинство известных в регионе бизнесменов и политиков. В последующем, пострадавшим предлагалось за крупные суммы денег оплатить снятие таких публикаций. Тех, кто отказывался – продолжали "додавливать" публикациями.



После совместной операции МВД и ФСБ в 2017 году портал был закрыт, а Шмонин и некоторые его соратники стали фигурантами уголовных дел.