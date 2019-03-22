Следователи завершили расследование уголовного дела фигурантом которого стал создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Следователи завершили расследование уголовного дела фигурантом которого стал создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин

Следователи СКР в Югре завершили расследование уголовного дела против создателя онлайн-портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина, сообщает источник Накануне.RU в правоохранительных органах. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и дело отправится в суд. Соответствующее постановление якобы уже подписано следователем по особо важным делам Верой Тенсиной.

Как уже сообщали югорские СМИ, Шмонина обвиняют в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3. ст.128.1 «Клевета с использованием должностного положения», ч.5 ст.128.1 «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», п «б». ч.3 ст.163 «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», ч.1. ст.137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а также пунктами «а,б». ч.3. ст.242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов организованной группой с использованием СМИ».

Учитывая, что вымогательство в особо крупном размере в уголовном кодексе РФ считается особо тяжким преступлением, Эдуарду Шмонину может грозить наказание от 7 до 15 лет реального лишения свободы со штрафом.

Напомним, портал «Чиновник.ру» славился в Югре своей скандальностью. Его авторы зачастую под видом фактов публиковали собственные выдумки и домыслы, в которых оскорбляли и унижали достоинство известных в регионе бизнесменов и политиков. В последующем, пострадавшим предлагалось за крупные суммы денег оплатить снятие таких публикаций. Тех, кто отказывался – продолжали "додавливать" публикациями.

После совместной операции МВД и ФСБ в 2017 году портал был закрыт, а Шмонин и некоторые его соратники стали фигурантами уголовных дел.
add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Следователи завершили расследование уголовного дела фигурантом которого стал создатель портала «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: шмонин, уголовное дело, клевета, чиновнику ру, скр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2018 07:45 Мск Экс-главред "ОТВ-Югра" вышел под залог в 600 тысяч
Ранее 26.01.2018 10:47 Мск Главреда "ОТВ-Югра" отпустили под домашний арест
Ранее 20.11.2017 13:35 Мск Главред "ОТВ-Югра" останется под стражей до середины декабря
Ранее 20.10.2017 08:19 Мск Арест главреда "ОТВ-Югра" продлен на месяц
Ранее 10.08.2017 12:42 Мск До 19 октября продлен арест главреда "ОТВ-Югра"
Ранее 01.06.2017 14:16 Мск Главреду ОТВ "Югра" продлен срок ареста
Ранее 15.05.2017 11:12 Мск За арестованного главреда "ОТВ-Югра" вступились местные "Коммунисты России"
Ранее 04.05.2017 07:35 Мск Главред "ОТВ-Югра" попал под новую "уголовку"
Ранее 28.04.2017 10:17 Мск В Югре пропал доступ к скандальным сайтам "ОТВ-Югра" и "Чиновник.ру"
Ранее 05.04.2017 14:33 Мск Главред "ОТВ-Югра" арестован по обвинению в распространении порнографии и клевете
Ранее 13.02.2017 16:08 Мск К главреду "ОТВ-Югра" нагрянули с обысками в рамках дела о распространении порно
Ранее 03.02.2017 08:48 Мск В Югре задержали машину со свердловскими номерами, которую ищет Интерпол

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 2631

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети