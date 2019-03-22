Свердловский Роспотребнадзор взял на контроль детский сад, где отравились три воспитанника

Свердловский Роспотребнадзор проверил МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №587", где у воспитанников обнаружили острую кишечную инфекцию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, дошкольное учреждение закрыто для санитарной обработки.

Сотрудниками надзорного ведомства на месте организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий лабораторные исследования и обследование персонала.

"В марте 2019 года в детском саду зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции среди детей. За последнюю неделю экстренных извещений на ОКИ у воспитанников детского сада в Роспотребнадзор не поступало", - добавили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.