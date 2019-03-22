22 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Языки коренных народов мира вымирают". Губернатор Югры предложила решение проблемы

Большинство населенных пунктов, в которых проживают коренные малочисленные народы, находится в труднодоступных местах. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила использовать электронные ресурсы для изучения родных языков. Роль цифровизации в сохранении языков коренных народов обсудили на международном форуме в Ханты-Мансийске, передает корреспондент Накануне.RU.

Электронные ресурсы помогут решить задачи по сохранению и изучению родных языков, заявила Наталья Комарова. Этот инструмент представляется наиболее эффективным, учитывая удаленность и труднодоступность населенных пунктов, в которых проживают коренные малочисленные народы.

"И в этой связи электронные возможности, безусловно, расширяют механизмы, способы получения образования, что крайне важно", - отметила глава региона.

Сейчас в округе продолжается разработка новых учебников по родным языкам для 5-9 классов, уже изданы и направлены в школы учебники для начальной школы по мансийскому языку, рассказала Наталья Комарова.

Наталья Комарова, Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Также в Югре проходит образовательная акция "Фронтальный диктант на мансийском, хантыйском, ненецком языках", конкурсы "Самая говорящая семья из числа коренных малочисленных народов Севера", "Лучшая семейная библиотека коренных малочисленных народов Севера", а в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок создается "Атлас обско-угорских и самодийских языков". В округе издан "Краткий мансийско-русский словарь".

"Эти электронные платформы мы в полной мере будем использовать. Я предложила нашу работу разместить на платформе ЮНЕСКО или наоборот, чтобы все люди мира могли использовать этот ресурс в самых разных формах, вплоть до мобильных приложений", - сказала Наталья Комарова.

Нельзя потерять ни один из языков Российской Федерации, заявил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"У нас очень многое делается. Если сравнивать ситуацию с теми же Соединенными Штатами Америки или Австралией, у нас ситуация более благополучная", - сказал чиновник.

Игорь Баринов, Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

При этом проблемы остаются. Глава ФАДН предложил создать "дорожную карту" по их решению.

Неблагоприятный прогноз озвучила заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Чжан Сяоань.

"В настоящее время в мире насчитывается около 7 тыс. языков. Но многие из них находятся под угрозой вымирания, и это именно языки коренных народов. Эксперты уверяют, что около половины языков из этого числа исчезнет к 2100 г.", - сказала она.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

К середине 21 века на земле останется 50% коренных языков, а к концу столетия – лишь 10%, предположил руководитель рабочей группы по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин. По другим оценкам, через 200 лет на планете будет насчитываться около 10-15 сохранившихся языков.

Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок подчеркнула, что 2019 г. – это год, когда Россия должна сделать серьезный рывок в укреплении и развитии коренных народов, сохранении языкового многообразия.

Наталья Комарова, Магомедсалам Магомедов, Игорь Баринов, Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Стартовавший в Югре форум, посвященный году языков коренных народов России, будет способствовать сохранению и развитию языков коренных народов России, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее приветствие зачитал сенатор Валерий Марков.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

"Совместными усилиями мы можем сделать так, чтобы каждый язык нашей страны продолжал жить и развиваться, являясь достоянием не только народа, который на нем говорит, не только России, но и всей мировой цивилизации", - заявила в своем обращении Валентина Матвиенко.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

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"Языки коренных народов мира вымирают". Губернатор Югры предложила решение проблемы

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Теги: международный форум, год языков коренных народов, югра, хмао



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