Минтруд подготовил проект методики мотивации госслужащих

Минтруд РФ подготовил проект методики мотивации чиновников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документ будет обнародован во втором квартале 2019 года. Речь идет о методике нематериальной мотивации госслужащих.

"Наряду с классическими мерами нематериальной мотивации, такими как поощрение и награждение, предусмотренными законодательством РФ о гражданской службе, распространение на практике получило проведение иных мероприятий по нематериальной мотивации", - отметили в министерстве.

Проект разрабатывается с целью повышения ценностей, "ориентированных на честное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей служащими".