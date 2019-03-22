22 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

"Любой житель может получить образование на родном языке": Магомедсалам Магомедов назвал Югру показательным регионом

Югра – показательный регион: здесь каждый житель может получить образование на родном языке, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на форуме, посвященном старту года языков коренных народов России, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадка для форума, посвященного старту года языков коренных народов России, была выбрана неслучайно. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – лидер по реализации государственной национальной политики, в том числе в вопросах устойчивого развития коренных народов и изучения родных языков, заявил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Благодаря региональным программам, направленным на каждого жителя, в Югре системно реализуется гарантированное Конституцией право гражданина на получение образования и изучение родного языка, добавил чиновник.

"Эта работа дает результаты: растет численность коренных малочисленных народов, это важнейший показатель заботы и защиты их интересов. Также любой житель имеет возможность получить образование на родном языке", - сказал заместитель руководителя администрации президента РФ.

Именно после проведения в Ханты-Мансийске совета при президенте по межнациональным отношениям было решено создать фонд по сохранению и изучению родных языков, который позволяет решать данные задачи при государственной и спонспорской поддержке, заметил Магомедсалам Магомедов.

Магомедсалам Магомедов, Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

По официальным данным, в России используется 277 языков и диалектов, 105 – в государственной системе образования. Вопрос государственной поддержки языкового многообразия занимает особое место в обновленной редакции стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 г., заверил чиновник.

Все решения и рекомендации, выработанные на площадках форума в Югре, лягут в основу доклада о работе в нашей стране по сохранению и развитию коренных языков, который презентуют в апреле-мае в штаб-квартире ООН, добавил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков.

Наталья Комарова, Магомедсалам Магомедов, Игорь Баринов, Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Напомним, в Ханты-Мансийске продолжается стартовавший вчера форум, посвященный году языков коренных народов России. Мероприятие собрало более 600 участников: ученых, учителей родных языков со всей страны, представителей органов власти регионов России и иностранных гостей.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Особое внимание в 2019 г. будет уделено разработке концепции изучения и преподавания родных языков.

Форум Года языков коренных народов(2019)|Фото: myopenugra.ru

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО "Лукойл".

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"Любой житель может получить образование на родном языке": Магомедсалам Магомедов назвал Югру показательным регионом

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Теги: международный форум, год языков коренных народов, югра, хмао



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Развитие сюжета:

Ранее 22.03.2019 13:17 Мск "Языки коренных народов мира вымирают". Губернатор Югры предложила решение проблемы

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