"Не говори за весь русский народ": депутаты Госдумы осудили своего коллегу за слова о дорогих авто для чиновников
Депутаты Госдумы выразили возмущение словами своего коллеги Александра Максимова, который заявил, что считает заслуженной езду чиновников на дорогих иномарках.
Напомним, парламентарии обсуждали идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников, но в итоге этот законопроект отклонили. Максимов заявил, что граждане "питают традиционную, исконную, лютую ненависть" к обеспеченным и успешным жителям России.
"Состоявшиеся граждане страны - неординарные люди и заслуживают таких благ", - сказал депутат-единоросс.
В ЛДПР и "Справедливой России" эти слова вызвали возмущение: либерал-демократ Сергей Иванов не согласился и призвал своего коллегу "не говорить за весь русский народ". В свою очередь, справедливоросс Валерий Гартунг поинтересовался у Максимова, почему он, такой неординарный и состоявшийся, предпочитает ездить за счет налогоплательщиков. Гартунг призвал единоросса передвигаться за свой счет, пишет Infox.ru.
Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата российских чиновников в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом.