"Не говори за весь русский народ": депутаты Госдумы осудили своего коллегу за слова о дорогих авто для чиновников

Депутаты Госдумы выразили возмущение словами своего коллеги Александра Максимова, который заявил, что считает заслуженной езду чиновников на дорогих иномарках.

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Напомним, парламентарии обсуждали идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников, но в итоге этот законопроект отклонили. Максимов заявил, что граждане "питают традиционную, исконную, лютую ненависть" к обеспеченным и успешным жителям России.

"Состоявшиеся граждане страны - неординарные люди и заслуживают таких благ", - сказал депутат-единоросс.

В ЛДПР и "Справедливой России" эти слова вызвали возмущение: либерал-демократ Сергей Иванов не согласился и призвал своего коллегу "не говорить за весь русский народ". В свою очередь, справедливоросс Валерий Гартунг поинтересовался у Максимова, почему он, такой неординарный и состоявшийся, предпочитает ездить за счет налогоплательщиков. Гартунг призвал единоросса передвигаться за свой счет, пишет Infox.ru.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата российских чиновников в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с предыдущим годом.