22 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

К тюменской полиции пришли из ФСБ с обысками: есть задержанные

В главке тюменского МВД сотрудники ФСБ проводят следственные действия, об этом сообщают СМИ.
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Следственные мероприятия якобы прошли в кабинетах высокопоставленных полицейских, и на допрос был вывезен сам начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

По неподтвержденной информации, дело связано с обналичкой, задержан ряд силовиков, в том числе высокопоставленных.

Пока пресс-служба областного управления МВД, равно, как и управления ФСБ, от комментариев на момент публикации отказались.

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К тюменской полиции пришли из ФСБ с обысками: есть задержанные

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Теги: УМВД по Тюменской области, ФСБ, обыск, Юрий Алтынов



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