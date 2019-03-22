К тюменской полиции пришли из ФСБ с обысками: есть задержанные

В главке тюменского МВД сотрудники ФСБ проводят следственные действия, об этом сообщают СМИ.

Следственные мероприятия якобы прошли в кабинетах высокопоставленных полицейских, и на допрос был вывезен сам начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

По неподтвержденной информации, дело связано с обналичкой, задержан ряд силовиков, в том числе высокопоставленных.

Пока пресс-служба областного управления МВД, равно, как и управления ФСБ, от комментариев на момент публикации отказались.