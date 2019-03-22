У совершившего жёсткую посадку вертолёта "Ямала" во время приземления обломился хвост

Следователи рассказали подробности жёсткой посадки вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ямал" в Надымском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, борт вылетел из Надыма в 10.18, чтобы отвезти пассажиров в Нори, Ныду и Кутопьюган, а потом вернуться в райцентр. В первом пункте назначения вертолёт и совершил жёсткую посадку. Никто из 20 пассажиров и трёх членов экипажа не пострадал.

Во время приземления у Ми-8 обломился хвост. Следователи начали проверку случившегося.