В Татарстане застрелили преступника, напавшего с ножом на полицейского

В Татарстане напали на полицейского. Нападавший убит, возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось сегодня у здания УВД по Нижнекамску: вооруженный ножом мужчина напал на участкового уполномоченного и нанес ему несколько ранений. Находившийся неподалеку второй полицейский открыл огонь на поражение, в результате нападавший был убит.

Пострадавший силовик, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался в машине "скорой помощи". Возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следователи проводят осмотр места преступления, опрашиваются очевидцы.

По данным местных СМИ, нападавшим оказался задержанный, сбежавший из изолятора временного содержания.