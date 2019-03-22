22 Марта 2019
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Александр Гусев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

Воронежский губернатор Александр Гусев в Москве принял участие в первом заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В заседании приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, члены Совета Федерации РФ, представители федеральных органов власти, главы ряда регионов, руководители промышленных предприятий. Заседание прошло под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

По поручению президента в конце 2018 года создано 16 групп Государственного совета по различным направлениям. Они созданы для обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума.

Участники заседания обсудили нормативное регулирование промышленной политики, приоритетные отрасли развития, инвестиционную деятельность и обеспечение доступности финансирования, поддержку промышленного экспорта и выход на новые рынки, оборонно-промышленный комплекс и диверсификацию продукции.

гососвет, александр гусев, воронежский губернатор(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Секретариат рабочей группы провел работу по сбору и обобщению предложений регионов, включая приоритеты отраслевого и пространственного развития, факторы, способствующие или препятствующие интенсивному промышленному росту. По итогам анализа поступивших материалов принято решение о создании отдельных рабочих подгрупп по актуальным для страны и регионов направлениям. В их числе - «Нормативное регулирование промышленной политики», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная деятельность и обеспечение доступности финансирования», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки» и «ОПК и диверсификация продукции».

Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что сегодня одна из основных задач – увеличение инвестиций в основной капитал. Для этих целей разработан новый механизм поддержки производителей для поддержки экспорта (КППК). С 1 апреля начинается отбор предприятий – участников проекта, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уже в этом году планируется подписание около 250 соглашений. Большинство мер поддержки направлено на реализацию импортозамещения, и министерство продолжит работу в данном направлении. Заместитель министра призвал регионы активнее взаимодействовать с торговыми представительствами за рубежом.

Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман отметил важность работы региональных инжиниринговых центров и предложил транслировать этот опыт работы на все регионы.

Участники совещания выступили с предложениями, которые необходимо обсудить на следующих заседаниях рабочей группы. В частности, было подчеркнута необходимость тщательнее подойти к разработке проектов новых Федеральных Законов в отрасли, чтобы способствовать ее развитию, а не создавать барьеров. Также было отмечена важность оценки эффективности мер поддержки и взаимодействия крупных компаний и малого бизнеса.

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Александр Гусев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

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Теги: госсовет, александр гусев, воронежскийгубернатор,



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