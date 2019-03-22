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Федор Бондарчук в фильме "Сердце Пармы" сыграет великого князя Ивана III

Стал известен состав актеров фильма "Сердце Пармы" по одноименному роману Алексея Иванова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева, состав был объявлен продюсером Игорем Толстуновым в Фонде кино во время питчинга кинокомпаний-лидеров.

Роль князя Михаила досталась Александру Кузнецову. Его супругу Тичерть сыграет актриса Елена Ербакова. Роль епископа Ионы сыграет Евгений Миронов, а исполнителем роли великого князя Ивана III станет Федор Бондарчук.

Писатель Алексей Иванов заявил, что за кастингом следит с интересом и выбор Евгения Миронова на роль епископа Ионы для него стал неожиданным поворотом. Однако, писатель выразил уверенность, что Миронов сыграет роль очень ярко.

Бюджет фильма оценивается в 610 млн руб. Съемочные действия будут развернуты в Губахе.

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Федор Бондарчук в фильме "Сердце Пармы" сыграет великого князя Ивана III

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Теги: Сердце Пармы, актеры, съемки, Алексей Иванов



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