В Воронежской области предпенсионеры получат возможность переобучения

Департамент труда и занятости населения Воронежской области в апреле организует профессиональное обучение и возможности по дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Разработанный региональный проект «Старшее поколение» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Участниками программы могут стать как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и воронежцы, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения (в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно).

Программа переобучения будет проходить в течение 2019-2024 годов за счет средств федерального и областного бюджета, с уровнем софинансирования 95/5%. Для обучающихся предпенсионеров услуга будет бесплатным. Ежегодно предполагается переобучение более 800 человек, чтобы за пять лет программы смогло обучиться более 4 тысяч воронежцев предпенсионного возраста.

Для незанятых граждан, ищущих работу в период обучения, предусмотрена выплата стипендии из расчета минимального размера оплаты труда. Средний срок обучения составит три месяца.

Предполагается использовать два основных механизма организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Первый механизм - обучение граждан, обратившихся в органы занятости и получивших направление в организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие лицензии на это по соответствующим образовательным программам. Второй механизм - обучение работников предпенсионного возраста по направлению работодателей.

В случае обучения по первому механизму финансирование будет проводиться по договору с образовательной организацией из средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в федеральном бюджете и бюджете области, с условием, что обучение проведено полностью.

Во втором механизме расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут компенсироваться работодателю из средств, предусмотренных на реализацию мероприятия в федеральном бюджете и бюджете региона. При условии, что обучение будет проведено полностью и что прошедшие его работники сохранят занятость. Факт сохраняющейся занятости таких специалистов будет отслеживаться органами службы занятости.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста организуется по более, чем 100 профессиям (специальностям), которые наиболее востребованы на рынке труда области. По окончании обучения с использованием любого механизма организации обучения будет проводиться экзамен. По его итогам гражданам выдаются документы: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.