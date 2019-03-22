Задержан главный судебный пристав Томской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного судебного пристава Томской области Ивана Конгарова. Как сообщили Накануне.RU в СКР, его подозревают в присвоении с использованием служебного положения в крупном размере.

Как удалось выяснить следователям, Конгаров организовал схему хищения бюджетных средств УФССП России по Томской области путем незаконного присвоения денег, выделяемых из фонда оплаты труда на премирование подчиненных.

"С января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тыс. руб., которые были израсходованы им на личные нужды", - уточнили в следствии.

Иван Конгаров задержан. Сейчас на его рабочем месте и по месту жительства проводятся обыски. Как добавили в СКР, дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Томской области пока никак не прокомментировали ситуацию.