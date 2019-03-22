В Кургане поймали насильника женщины в поселке Энергетиков

В Кургане задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в поселке Энергетиков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 18 марта возле одного из домов на проспекте Конституции неизвестный изнасиловал незнакомую женщину и забрал ее личные вещи.

"Злоумышленником оказался житель поселка 1990 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас следователем решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении обвинения.