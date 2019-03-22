Депутат Госдумы заявил, что чиновники имеют заслуженное право ездить на дорогих машинах

На заседании Госдумы РФ депутат от "Единой России" Александр Максимов заявил, что считает заслуженным правом езду чиновников на дорогих иномарках, передает корреспондент Накануне.RU.

Народные избранники обсуждали идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников, в итоге этот законопроект отклонили.

Максимов отметил, что граждане "питают традиционную, исконную, лютую ненависть" к обеспеченным и успешным жителям России - чиновникам и депутатам.

"Состоявшиеся граждане страны - неординарные люди и заслуживают таких благ", - отметил Максимов.

Стоит отметить, что в законопроекте предлагалось запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 млн руб.