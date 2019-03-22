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Общество Свердловская область

Свердловский суд оставил без движения дело о банкротстве барда Новикова

Арбитражный суд Свердловской области оставил без движения иск от мэрии Екатеринбурга в адрес барда Александра Новикова. Власти хотят признать худрука банкротом. Как сообщается в картотеке дел, суд предложил мэрии до 12 апреля устранить нарушения, допущенные при подаче иска, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сумма долга - 1,4 млн руб.

"Предложить администрации Екатеринбурга в срок до 12 апреля устранить указанные недостатки. Заявителю необходимо представить подтверждение внесения на депозит арбитражного суда денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Кроме того, заявителю дополнительно представить документально подтвержденные сведения о том, производилось ли принудительное исполнение судебного акта", - сообщается в документе.

Добавим, что месяцем ранее худрук екатеринбургского Театра эстрады подал иск о банкротстве бизнес-партнёра, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Сумма иска составила более 10 млн.

Напомним, что Новиков и Шилиманов решили построить посёлок "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда и экс-замминистра экономики региона, работы на площадке были возобновлены.

По этому делу также в 2018 году осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. А в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал председателя кооператива "Бухта Квинс" Зилю Булатову на 100 тыс. руб. по статье 315 УК РФ "Неисполнение решения суда или иного судебного акта".

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Свердловский суд оставил без движения дело о банкротстве барда Новикова

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Теги: Бухта Квинс, уголовное дело, пайщики, Новиков, мэрия екатеринбурга, банкротство



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