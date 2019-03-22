Врио главы Калмыкии кикбоксер Хасиков собрался "в бой" и пообещал кадровую чистку

Недавно назначенный врио главы Калмыкии Бату Хасиков пообещал кадровые перестановки в регионе. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, в ближайшее время нужно определить первоочередные проблемы республики и детально разобраться в них, найти решения. Также Хасиков намерен "инициировать кадровую чистку, основанную на бесконечном шлейфе скандалов, связанных с уголовными делами". Кроме этого, он пообещал определить возможности и точки роста республики.

"Лаконичное представление и в бой. Таким выдался мой первый день в новом и ответственном статусе", - отметил Бату Хасиков.

Напомним, известный в прошлом кикбоксер и многократный чемпион мира был назначен врио главы Калмыкии на этой неделе. Прежний глава республики Алексей Орлов подал в отставку, которую принял Владимир Путин.