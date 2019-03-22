В мартовском прямом эфире губернатор Прикамья ответил на вопросы о гололеде и транспортной модели

Пятая конференция Максима Решетникова в Instagram собрала почти 7 тыс. зрителей. Единовременно за прямым эфиром следили около 1000 человек.

Проведение прямого эфира стало уже традицией: публикация с анонсом очередного эфира собрала свыше 500 вопросов. За час эфира глава региона успел ответить на 43 из них. Вопросы, на которые не успел ответить губернатор лично, будут переадресованы представителям профильных ведомств, так что прикамцы все равно получат ответ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ и развития социальной инфраструктуры.

Свое общение с жителями края Максим Решетников начал с вопроса по гололеду и уборке снега. Именно эта тема собрала наибольшее количество обращений за месяц. Глава Прикамья отметил, что не помнит ни одной зимы, в которой бы не появилось нареканий по этому поводу.

"В эту зиму мы вошли в целом готовыми, но с последними гололедами коммунальные службы явно не справились. Более того, эта такая ситуация не только в Перми", - сообщил Максим Решетников. Он добавил, что необходимо проанализировать ситуацию, чтобы избежать ее повторения в дальнейшем. В частности, необходимо проверить работу ответственных за содержание дорог и дворов, оценить как работали контрольные службы, актуализировать регламенты - по которым проходит уборка территорий.

Губернатор пояснил, что "каждый кусочек земли имеет свои стандарты уборки". Где-то снег должны убрать в течение нескольких часов, где-то в течение суток после окончания снегопада, с каких-то участков на вывоз снега отводится трое суток, а где-то этого вообще не предусмотрено.

Также, по словам главы региона, необходимо пересмотреть методы борьбы с гололедом, от песко-соляной смеси много грязи. Со следующего года в Перми будут использоваться современные реагенты.

Еще одним блоком вопросов, на которых остановился губернатор, стали вопросы, касающиеся общественного транспорта. Максим Решетников по просьбе жителей края объяснил необходимость создания новой транспортной модели. Он сообщил, что сейчас система общественного транспорта сформирована на основании конкурсных процедур, есть выгодные и невыгодные маршруты. Соответственно, там, где пассажиропоток высокий, перевозчики работают, а в отдаленных территориях, где пассажиров меньше, наблюдаются перебои и некачественное оказание услуг. Кроме того, со временем маршрутная сеть несколько утратила свою актуальность. И там, где раньше были удобные маршруты, увеличилась застройка, изменился пассажиропоток, маршруты удлинились. Новая транспортная система призвана создать комфортные условия использования общественного транспорта для всех жителей. Озвучить свои мнения по маршрутной сети жители региона могут на публичных слушаниях. Максим Решетников подчеркнул, что эта работа должна вестись в постоянном диалоге с людьми.

Максим Решетников пояснил, что будет изменена система работы с перевозчиками: регион перейдет к заказу на транспортную работу. Перевозчики должны своевременно выполнять расписание на комфортабельных автобусах, поддерживать их в хорошем техническом состоянии, чистыми. Сейчас выручку получают перевозчики. По новым контрактам выручка будет поступать в бюджет, и город будет оплачивать транспортную работу. Среди изменений: гибкое тарифное меню, бесплатные пересадки, появление новых маршрутов и улучшение транспортных связей. Отдельно губернатор остановился на развитии трамвайной сети. Он сообщил, что в краевой столице разработана программа, в рамках которой скоростные трамваи заменят электричками и выстроят быстрое неземное движение по городу.

Прошлый эфир губернатор провел в феврале. За полтора часа он ответил на 80 вопросов.