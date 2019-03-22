Главы ДНР и ЛНР подписали документ о едином управлении железными дорогами

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта между ДНР и ЛНР. Планируется, что он позволит создать единое управление железными дорогами в республиках.

Ранее Пушилин сообщил, что власти ДНР и ЛНР приняли решение об объединении железных дорог республик путем создания единой железнодорожной компании.

Впервые о едином управлении железной дорогой заявил в декабре прошлого года председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

Как сообщало Накануне.RU, весной прошлого года ДНР и ЛНР решили снять все таможенные барьеры во взаимной торговле.