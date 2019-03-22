ФСБ проводит обыски в Липецке, Петербурге и Москве по делу о хищениях средств гособоронзаказа

ФСБ проводит обыски в трех городах в рамках расследования уголовного дела о хищении средств гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Следственные действия реализуются в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве.

Как подчеркнули в ведомстве, изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В ФСБ пояснили, что уголовное дело возбуждено по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области госсредств, выделенных в рамках ГОЗ, а также федеральных целевых программ по поддержке ОПК и промышленности.

Объем хищений не уточняется.