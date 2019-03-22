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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

УФАС требуют отменить соглашение о назначении "Югра-Экологии" регоператором по обращению с ТКО

В Арбитраж Югры поступил иск окружных антимонопольщиков. Они просят признать ничтожным соглашение о назначении компании "Югра-Экология" оператором по обращению с ТКО в Берёзовском, Белоярском, Сургутском районах, Когалыме, Сургуте, Радужном, Покачи, Мегионе, Нижневартовске, Лангепасе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.
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Ответчиками выступают окружной департамент промышленности и "Югра-Экология". Свои требования истец подтверждает наличием нарушения антимонопольного законодательства, в частности, пункта 4 статьи 16 закона "О защите конкуренции" – чиновники и компания заключили договор без конкурса.

УФАС ходатайствовало о приостановлении соглашения, запрете компании совершать любые действия по договору до вступления в законную силу вердикта суда по иску. В этом управлению отказано: принятие такого решения может нарушить интересы собственников твёрдых коммунальных отходов в муниципальных образованиях и создать социальную напряжённость из-за срыва сроков вывоза мусора. Иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 9.30 18 апреля.

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УФАС требуют отменить соглашение о назначении "Югра-Экологии" регоператором по обращению с ТКО

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Теги: УФАС, Югра-Экология, регоператор, Арбитраж ХМАО, вывоз мусора



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