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УЕФА наказал Роналду штрафом за "жест Симеоне" в Лиге чемпионов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду наказан за неприличный жест после матча Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, Роналду после разгромной победы повторил жест тренера соперника Диего Симеоне: тот, празднуя гол в ворота итальянской команды в первой игре в Мадриде, схватил себя за пах, и это попало в трансляцию. После этого в отношении португальского нападающего было открыто дисциплинарное дело.

Криштиану Роналду, "жест Семионе"(2019)|Фото: Etsuo Hara/Getty Imagesxnxn

В результате дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от матчей. Роналду оштрафован на 20 тысяч евро, как и Симеоне.

Напомним, ранее "Ювентус" отказался от предсезонного турне по США. Причиной стало то, что Криштиану могут задержать в Штатах по делу об изнасиловании американской модели.

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УЕФА наказал Роналду штрафом за "жест Симеоне" в Лиге чемпионов

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Теги: Роналду, жест Симеоне, штраф



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