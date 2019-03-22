УЕФА наказал Роналду штрафом за "жест Симеоне" в Лиге чемпионов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду наказан за неприличный жест после матча Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, Роналду после разгромной победы повторил жест тренера соперника Диего Симеоне: тот, празднуя гол в ворота итальянской команды в первой игре в Мадриде, схватил себя за пах, и это попало в трансляцию. После этого в отношении португальского нападающего было открыто дисциплинарное дело.

В результате дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от матчей. Роналду оштрафован на 20 тысяч евро, как и Симеоне.

Напомним, ранее "Ювентус" отказался от предсезонного турне по США. Причиной стало то, что Криштиану могут задержать в Штатах по делу об изнасиловании американской модели.