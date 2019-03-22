Жители Полетаево взяли штурмом полигон ТБО и прорвались на встречу с Текслером

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил полигон ТБО в Полетаево, который принимает отходы города-миллионника, передает корреспондент Накануне.RU.

На въезде на полигон главу области с плакатами встречали жители поселка, выступающие против объекта. Чтобы пообщаться с главой области, жителям пришлось штурмом брать объект.

Текслер поговорил с руководством предприятия, для которого визит главы области стал неожиданностью, а затем выслушал позицию местных жителей. По их словам, полигон работает незаконно, постоянно горит мусор.

"Жители поставили ряд вопросов. Разберемся, на эти вопросы обязательно ответим. С людьми надо общаться. Я обещал это делать и буду делать", - подчеркнул Текслер.

Напомним, в мае прошлого года областной суд признал противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему обращения с отходами в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. Верховный суд 1 ноября оставил решение облсуда в силе. Однако в минэкологии Челябинской области заявили, что решение Верховного суда РФ распространяется на старую территориальную схему обращения с отходами, отмененную в июне месяце, и не запрещает вывоз отходов на полигон ТБО вблизи Полетаево.