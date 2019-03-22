Шумков поручил увеличить в Зауралье число негосударственных реабилитационных центров для наркозависимых

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить в регионе количество негосударственных реабилитационных центров для наркозависимых.

Также глава региона поручил разработать мобильные приложения для профилактической работы со школьниками и студентами, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

Шумков также обратил внимание членов региональной антинаркотической комиссии на необходимость принятия дополнительных мер по пресечению деятельности преступных группировок по распространению наркотиков.