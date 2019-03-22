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Пять пермских предприятий получат поддержку от Корпорации МСП

Пять пермских предприятий получат поддержку от Корпорации МСП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

21 марта предприниматели представили свои инвестпроекты представителям Корпорации. Презентация проектов прошла в рамках стратегической сессии по малому и среднему бизнесу на площадке Кванториума "Фотоника". Участие в мероприятие приняли губернатор Прикамья Максим Решетников и статс-секретарь, заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Ларионова.

Компания "Синтез" презентовала программу строительства завода по производству коагулянтов, "Чусовские минеральные удобрения" – проект строительства завода по производству гранулированных минеральных удобрений, представители ИП Тарасенко А.В. предложили проект модернизации оборудования обувной фабрики, а чусовское ООО "Белый камень" – расширения парка грузовой техники на базе действующего предприятия. "Промтранс" рассчитывает на поддержку Корпорации МСП в приобретении грузовых железнодорожных вагонов. Гендиректор "Промтранс" Константин Потоцкий отметил, что эта поддержка поможет компании получить кредит с процентной ставкой ниже рыночной более чем на 2%.

"Свободные средства, которые у нас возникнут, мы сможем в дальнейшем также направить на инвестиции", - сообщил он.

Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 453,8 млн рублей. Общий объем инвестиций в проекты с учетом средств предприятий – 753,7 млн рублей.

Отметим, что губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли в 2019 году сделать всё для того, чтобы увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса в три раза. По его словам, для этого есть все возможности, нужно увеличивать темпы работы.

"Для нас, как региона, это крайне важно. В малом и среднем бизнесе мы, в частности, создаем рабочие места, которые нам понадобятся в ближайшие годы, в том числе и для молодежи. Кроме того, важно, что часть проектов, представленных сегодня, реализуется, в том числе, и в моногородах Пермского края", - заявил он.

Корпорация МСП, круглый стол(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Добавим, что общий объем привлеченных кредитов в 2018 году в Прикамье по программам кредитования Корпорацией МСП составил порядка 5 млрд рублей. Всего Корпорация МСП в рамках Национальной гарантийной системы поддержала около 800 прикамских предприятий. В общей сложности, по данным на март 2019 года, поддержка составляет 10 млрд рублей.

"Мы действительно заинтересованы в новых проектах: перед нами стоит задача обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса кредитами на общую сумму 1 трлн рублей в год. Никаких особых квот, лимитов, на проекты малого бизнеса не существует", - заявила Наталья Ларионова.

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Пять пермских предприятий получат поддержку от Корпорации МСП

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Теги: Корпорация МСП, круглый стол, предприятия, поддержка



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