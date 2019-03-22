Неизвестные бросили гранату возле российского консульства в Афинах
В полицейскую будку возле российского консульства в Афинах бросили гранату.
Как сообщили РИА Новости в посольстве, инцидент произошел сегодня ночью: взрывное устройство бросили двое неизвестных, проезжавших мимо на мотоцикле. Как уточнили в ведомстве, нанесен незначительный материальный ущерб.
Сейчас соответствующие органы Греции проводят расследование. Известно, что в результате случившегося никто не пострадал.
Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года греческая полиция задержала более 100 человек за беспорядки в центре Афин.