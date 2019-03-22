Пенсионный фонд дал разъяснения о двойных пенсиях

В Госдуме предложили расширить список категорий российских граждан, которые имеют право на получение двух пенсий. Депутат Андрей Барышев разработал соответствующий законопроект, который уже внесен на рассмотрение парламента.

На сегодняшний день по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий, пишет "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Это участники ВОВ и блокадники, члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, те, кто получил облучение, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, погибших на военной службе, а также госслужащие, космонавты и летчики-испытатели.

Барышев считает, что в списке также должны быть нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации на производственном объединении "Маяк" и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Ранее депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении одобрили поправки в закон "О государственной социальной помощи", устанавливающие индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

О необходимости изменения порядка индексации пенсий президент России Владимир Путин сказал в послании. После этого Пенсионный фонд России признался, что реальный размер пенсий при нынешней методике не увеличивался, так как индексация происходит без учета прожиточного минимума.

Напомним, вопросы о дополнительной индексации пенсий, а также другие льготы пенсионерам и предпенсионерам рассматриваются в связи с началом повышения пенсионного возраста на пять лет. При этом некоторые обещанные президентом льготы на региональном уровне не работают.