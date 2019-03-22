Пенсионный фонд дал разъяснения о двойных пенсиях

22 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Пенсионный фонд дал разъяснения о двойных пенсиях

В Госдуме предложили расширить список категорий российских граждан, которые имеют право на получение двух пенсий. Депутат Андрей Барышев разработал соответствующий законопроект, который уже внесен на рассмотрение парламента.

На сегодняшний день по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий, пишет "РГ" со ссылкой на Пенсионный фонд.

Это участники ВОВ и блокадники, члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, те, кто получил облучение, родители и вдовы (не вступившие в новый брак) военных, погибших на военной службе, а также госслужащие, космонавты и летчики-испытатели.

Барышев считает, что в списке также должны быть нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации на производственном объединении "Маяк" и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Ранее депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении одобрили поправки в закон "О государственной социальной помощи", устанавливающие индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.

О необходимости изменения порядка индексации пенсий президент России Владимир Путин сказал в послании. После этого Пенсионный фонд России признался, что реальный размер пенсий при нынешней методике не увеличивался, так как индексация происходит без учета прожиточного минимума.

Напомним, вопросы о дополнительной индексации пенсий, а также другие льготы пенсионерам и предпенсионерам рассматриваются в связи с началом повышения пенсионного возраста на пять лет. При этом некоторые обещанные президентом льготы на региональном уровне не работают.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пенсионный фонд дал разъяснения о двойных пенсиях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: двойные пенсии, пенсионный фонд, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Правильно ли отказали Грудинину в передаче мандата?

Результаты 2598

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети