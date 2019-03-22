Студентов Тюменского индустриального университета судят за покупку госэкзамена и защиты диплома

Четырёх студентов Тюменского индустриального университета судят за то, что они хотели за взятку купить сдачу госэкзамена и защиту диплома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Следователи полагают, что с 1 февраля по 1 ноября 2018 г. заочники института транспорта ТИУ, учившиеся по специальности "Оборудование и технологии сварочного производства", передавали через посредников взятку преподавателю ВУЗа. За это преподаватель засчитал им сдачу госэкзамена и защиту написанных им же дипломов. Каждый из студентов заплатил за это по 90 тыс. руб. Дело ушло в суд.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков. В начале апреля прошлого года выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.