Текслер начал свое знакомство с регионом с посещения Коркинского разреза

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал свое знакомство с регионом с посещения Коркинского разреза, передает корреспондент Накануне.RU.

На карьере главу области встречали представители РМК Всеволод Левин и Наталья Гончар. Врио губернатора рассказали, что решение о ликвидации карьера хвостами ГОКа принято после проведения независимой экологической экспертизы. Планируется, что закладочный материал начнет поступать в карьер уже в 2020 году.

Сейчас ведутся работы по тушению эндогенных пожаров. За 2018 год было потушено 126 тыс. кв.м. Текслер поинтересовался, снизились ли выбросы - Наталья Гончар рассказала, что за 2018 год по отчетности было 238 тыс. тонн.

"Мониторинг осуществляется во всех точках вокруг разреза. Все выбросы замеряем", - отметила она.

"Как можно ускорить работы по тушению пожаров?", - поинтересовался глава области.

Представители РМК объяснили, что основной этап работ связан с подачей закладочного материала.

"Он решит две проблемы: тушение пожаров и оползневые явления. Самым основным материалом, который потушит все пожары является закладочный материал, который запечатает карьер, укрепит борты и ликвидирует пожары. Запуск Томинского ГОКа позволит ускорить подачу сюда закладочного материала", - заявила Гончар.

"Найдите мероприятия ускорения решения вопроса по тушению. Те, которые можно сделать немедленно. Весной ситуация будет ухудшаться. Я хотел бы получить конкретные ответы, что нужно сделать прямо сейчас для улучшения экологической ситуации здесь. Я обязательно встречусь с жителями Коркино и хотел бы к этой встречи иметь конкретные ответы", - подчеркнул Текслер.

Главе области попытались объяснить, что объем техники для тушения пожара увеличен, но основной этап начнется с подачей закладочного материала.

"Меня не в полной мере удовлетворяет ответ, что ситуация с карьером решится только после запуска ГОКа. Меня этот ответ не удовлетворил", - подчеркнул врио губернатора.

Также Текслера интересовало, будет ли разрез после ликвидации безопасным. Его заверили, что да. Проект получил положительное заключение федеральной госэкспертизы.