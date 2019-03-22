22 Марта 2019
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Лолита объяснила присутствие "скорой" на ее концерте в Ростове-на-Дону

Певица Лолита Милявская (55) опровергла информацию о том, что после концерта в Ростове-на-Дону ей потребовалась помощь медиков.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что артистке вызвали скорую помощь. Но, как оказалось, речь шла о медицинском автомобиле, который дежурил рядом с концертной площадкой.

"Блестяще прошел концерт, как всегда, на аншлаге. Я не могу понять, откуда этот слух, поскольку по райдеру у нас всегда присутствует скорая. После того, как у меня один раз был скачок давления в Могилеве во Дворце спорта - [тогда] он закончился, действительно, увозом на скорой", - сказала ТАСС Милявская.

По словам Лолиты, ей сейчас до и после концерта делают кардиограмму. "Это просто мера любви к себе: на каждом концерте скорая помощь, не дай Бог еще бывает плохо зрителю", - уточнила она.

Напомним, во время гастролей в Беларуси у Милявской случился приступ – резко скакнуло давление. Прибывшие врачи порекомендовали артистке больше отдыхать и пройти обследование. Тур она, кстати, не прервала и продолжила выступать. Но после того случая звезда начала вести здоровый образ жизни. "Вот она, возрастная история, больше не посидеть с друзьями даже немного нарушая режим. Теперь займусь нехитрым спортом, договорилась с мужем! Прощайте нарушения Курить бросила, даже редко выпивать - бросила! Здравствуй Новая Жизнь без вредных привычек! Остался мат. Его пока не брошу", - написала недавно певица в Instagram.

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Лолита объяснила присутствие "скорой" на ее концерте в Ростове-на-Дону

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Теги: лолита милявская, скорая помощь, здоровье, давление



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