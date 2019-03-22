На актера Панина подали заявление в Следственный комитет по 282 статье

На скандально известного актера Алексея Панина (41) в Следственный комитет России написал заявление адвокат Александр Сергеев. Фото заявления уже распространилось в сети.

Юрист считает, что Панина можно привлечь по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Речь идет о высказывании на странице в Instagram, которая, предположительно, принадлежит актеру. Впрочем, аккаунт не верифицирован, а для регистрации в этой соцсети не требуется подтверждать личность, так что адвокату (или следствию, если будет начата проверка) еще нужно доказать, что блог ведет именно Панин (к слову, у Панина есть и другие страницы в Instagram).

Сергеев сообщает, что высказывания Панина причинили ему нравственные страдания, а СМИ, которые распространяли слова Алексея, - тоже нарушили закон.

В посте, которым остался недоволен адвокат, актер, якобы, ругает Россию, при этом отмечает, что его родиной является планета Земля.

Сам Панин отказался комментировать эту ситуацию. "Мне мало интересна вся эта ерунда! Оставьте меня в покое, пожалуйста. Меня вся эта чушь не интересует", - цитирует Алексея "Комсомолка".