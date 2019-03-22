22 Марта 2019
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Армия и ВПК В России

Разведка США сообщила о переброске российских "Кинжалов" на полигон для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал" на полигон для проведения очередных испытаний, сообщает CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

По данным американской разведки, ракеты намерены поставить на вооружение в будущем году, пишет Regnum.

Источники также сообщают, что "Кинжал" в России был испытан как минимум трижды, в том числе в июле 2018 года.

14 июля американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили об успешных испытаниях российских гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал" на истребителе-перехватчике МиГ-31. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км.

Как сообщалось ранее, дальность поражения "Кинжала" в три раза превосходит показатели ее сухопутного прототипа - ракеты оперативно-тактического комплекса"Искандер". Уточняется, что "Кинжал" способен поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

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Разведка США сообщила о переброске российских "Кинжалов" на полигон для испытаний

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Теги: разведка сша , кинжалы, испытания



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