Мэрия Екатеринбурга закупит новую технику для уборки улиц

Администрация Екатеринбурга приобретёт дополнительную технику для быстрой уборки тротуаров. По словам вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, эти машины облегчат работу дворникам. На каждый район выделят по 2-3 машины. Об этом он рассказал в программе "События. Акцент" на телеканале "ОТВ", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, службы благоустройства приступили к помывке улиц. Пользуясь потеплением, коммунальщики приступили к новому этапу наведения чистоты в городе в весенний период. Они начали подключать к уборке моющую технику.

"Центр города относительно чист, основные усилия направляем на уборку отдалённых территорий. Снег продолжаем вывозить, не ждём, чтобы он таял, хоть и погода нам помогает. В этом сезоне практикуем мойку улиц высоким давлением. Центр города научились убирать, надо решить вопрос на окраинах", - считает Бубнов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил всем ДЭУ районов задачу очистить поверхности дорог и тротуаров от наледи и снега. Это позволяет асфальту быстро подсыхать, а грязи становится меньше.

Отметим, что на некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители отмечали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД обращала внимание, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.

Вместе с тем, пока темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на дорогах и тротуарах. Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к концу марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.