В Прикамье зарегистрировали 700 незаконных свалок

В Прикамье с начала года утилизировано более 100 тыс. т мусора. Таковы итоги работы регионального оператора обращения с ТКО "Теплоэнерго". При этом в регионе – 700 незаконных свалок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Только за февраль на полигоны ушло 52 тыс. т отходов. Один из самых крупных полигонов края, в деревне Софроны, в феврале принял 16 тыс. т мусора. Туда привозят отходы из Перми и поселений Пермского района. За два месяца количество точек сбора мусора выросло втрое. Сейчас их в регионе 17 тыс., и количество продолжает расти. При этом все отходы с точек сбора поступают на лицензированные полигоны, включенные в территориальную схему.

И.о. краевого министра ЖКХ и благоустройства Александр Шицын заяил, что основная задача первого этапа работы в сфере ТКО – максимальный охват территории края. Отходы должны вывозить из каждого населенного пункта.

"Другая важная задача – обустройство контейнерных площадок по сбору ТКО. В течение 2019 года муниципалитеты получат средства на обустройство площадок в рамках проекта по формированию комфортной городской среды", - сказал Шицын.

Региональный оператор приступил к работе в январе, тогда же услуга по обращению с ТКО перешла из жилищной в коммунальную. Одно из основных изменений связано с перестройкой системы.

"Последние 20 лет никто не задумывался о системном подходе в обращении с ТКО. И то, что обращение с отходами превратилось в услугу, и появился единый подход — серьезный шаг, который мы все оценим через несколько лет. Можно сказать, что с переходом на организацию коммунальной услуги и контролем за обращением ТКО Пермский край справился", - сказал директор по взаимодействию с государственными органами ассоциации операторов по обращению с отходами Пермского края Дмитрий Клещев.

В Прикамье есть около 700 несанкционированных свалок, которые ухудшали экологическую обстановку в регионе. Сейчас большая их часть занесена в реестр санитарной очистки территорий. Сфера обращения с отходами стала более прозрачной. Региональный оператор контролирует вывезенный объем мусора. Маршрут каждого автомобиля отслеживается с помощью систем GPS/ГЛОНАСС.

Региональный оператор напоминает, что основными препятствиями для уборки территории остаются нечищеные проезды к контейнерным площадкам и припаркованные автомобили. Закон возлагает обязанность содержать контейнерную площадку на собственника земельного участка – управляющие компании, ТСЖ, местную власть. Для улучшения качества услуги и организации бесперебойного обслуживания жители вправе перейти на прямые платежи. Это уже сделали жители 4,1 тыс. домов Пермского края.