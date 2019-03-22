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В мае для 67 тысяч неработающих прикамских пенсионеров изменится порядок выплаты пенсий

В Прикамье с мая 2019 г. начнутся выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, изменения коснутся 67 тыс. неработающих пенсионеров.
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Приступить к выплатам в мае позволяют средства пенсионного фонда. Об этом говорил министр труда РФ Максим Топилин. Инициатива будет реализована до корректировки федерального бюджета. Напомним, во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил проводить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера.

В начале марта депутаты заксобрания Прикамья поддержали федеральный проект, предусматривающий изменения в закон "О государственной социальной помощи". По словам главы региона, президент поставил задачу не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Максим Решетников комментируя законопроект заявил, что он позволит сначала довести общую сумму доходов пенсионеров до прожиточного минимума, а затем провести индексацию пенсий. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может остаться прежним. Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Отметим, новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. При этом пенсионерам не придётся составлять заявления и собирать справки, так как все выплаты проведут автоматически.

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В мае для 67 тысяч неработающих прикамских пенсионеров изменится порядок выплаты пенсий

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Теги: прожиточный минимум, пенсии, пенсионеры, Максим Решетников



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