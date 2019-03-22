Венгрия получила гарантии от "Газпрома" на поставку газа вне зависимости от исхода переговоров с Украиной

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила гарантии от российского "Газпрома" на поставку газа в следующем году.

По его словам, поставка будет производиться вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной. Из-за того, что действие контракта между странами закончится в 2020 году, венгерской стороне нужно было удостовериться, что его разрыв не скажется негативно. Поэтому глава МИД провел встречу с председателем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Известно, что во время переговоров обсуждалось дальнейшее сотрудничество России и Венгрии по вопросам газового обеспечения. В итоге представитель европейского государства остался доволен беседой с Миллером, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Петер Сийярто на встрече с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что западные критики России являются лицемерами.