22 Марта 2019
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Венгрия получила гарантии от "Газпрома" на поставку газа вне зависимости от исхода переговоров с Украиной

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна получила гарантии от российского "Газпрома" на поставку газа в следующем году.
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По его словам, поставка будет производиться вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной. Из-за того, что действие контракта между странами закончится в 2020 году, венгерской стороне нужно было удостовериться, что его разрыв не скажется негативно. Поэтому глава МИД провел встречу с председателем "Газпрома" Алексеем Миллером.

Известно, что во время переговоров обсуждалось дальнейшее сотрудничество России и Венгрии по вопросам газового обеспечения. В итоге представитель европейского государства остался доволен беседой с Миллером, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Петер Сийярто на встрече с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что западные критики России являются лицемерами.

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Венгрия получила гарантии от "Газпрома" на поставку газа вне зависимости от исхода переговоров с Украиной

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Теги: Венгрия, Газпром, поставки



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