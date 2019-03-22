Аналитики: Центральный банк не изменит ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 22 марта вероятнее всего сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, предполагают аналитики. Ключевая ставка может быть понижена на 0,25% не раньше июня, когда, с одной стороны, станут известны подробности очередного "санкционного пакета", с другой - масштаб влияния на инфляцию налоговых решений, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%. Хотя консенсус-прогноз участников рынка по ставке ЦБ предполагает сохранение текущего уровня, события последней недели повысили вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта, считает начальник управления операций на фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Этому способствует позиция ФРС, которая не намерена пока повышать ставку, а также укрепление рубля, приток средств в облигации и хорошая ситуация на внешних сырьевых и фондовых площадках. Проинфляционные риски остаются умеренными. Наблюдается высокий спрос на евробонды. Снижение ставки рынки встретили бы с оптимизмом", - рассказал он.

ФРС является неким эталоном для других центробанков мира, говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич, они охотно следуют за его риторикой.

"По этой причине резкое смягчение риторики Пауэлла вполне может стать прологом для более мягкой позиции и Банка России, который огласит завтра свое решение. Вряд ли ключевая ставка будет снижена с уровня 7.75%, но прозрачные намеки на этот шаг в будущем – вполне реальны. Впрочем, если ФРС сумел удивить рынки в среду, почему бы Банку России не сделать это в пятницу?Тем более, что инфляция в России идет по нижней границе прогнозной траектории ЦБР, открывая пути для снижения. Экономическая активность, при этом, несмотря на позитивные отчеты Росстата, оставляет пространство для стимулирования", - считает аналитик.

На повестке остается фактор американских санкций, что не может не приниматься в расчет Банком России, говорят эксперты ФИНАМа. Как сообщало Накануне.RU, к возможному усилению запретов на операции с долларом готовится банковский сектор. Один из инструментов борьбы с потенциальной волатильностью на валютном рынке - ключевая ставка.

Если вывести за скобки "санкционный" фактор, то можно отметить, что действия ЦБ по ставке жестко привязаны к динамике фактической инфляции: регулятор снижает ставку, когда инфляция в годовом выражении замедляется, сохраняет ее уровень, когда прирост цен стабилизируется, и отвечает повышением ставки в случае ускорения инфляционной динамики.

"Сейчас, когда инфляция в годовом выражении находится все еще на подъеме (в феврале в годовом выражении она ускорилась о 5,2% с 5% в январе), было бы сложно ожидать снижения ставки на завтрашнем заседании. С другой стороны, инфляция находится под контролем Банка России — в том смысле, что пик роста цен не только уже не за горами, но и в целом его диапазон более-менее понятен. Поэтому мы не ждем и повышения ставки. Регулятор, скорее всего, ограничится пересмотром своего инфляционного прогноза в сторону понижения и смягчением риторики", - отмечают в ФИНАМе.

Напомним, на заседании в феврале ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Долгосрочный прогноз аналитиков сводится к росту ключевой ставки в 2019 г. и удорожанию заемных средств.