Экс-проректор Тюменского индустриального университета получил 7,5 лет за махинации с деньгами вуза

Экс-проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков наказан за махинации с деньгами вуза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, речь идёт о том, что Ошибков похитил у ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого был университет, крупную сумму. В августе 2015 г. гендиректор компании получил от Ошибкова указание о заключении с ним договора на выполнение работ по разработке технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках ООО "Лукойл — Западная Сибирь" на сумму 2 млн 298 тыс. руб. Руководитель компании, находясь в служебной зависимости от злоумышленника, заключил такой договор. В конце декабря на банковский счёт обвиняемого были перечислены 2 млн руб., остальные 298 тыс. были удержаны в счёт уплаты подоходного налога. При этом установлено, что Ошибков не выполнял работы по договору, вместо него это делали сотрудники ТюмГНГУ.

Суд наказал бывшего проректора семью с половиной годами колонии общего режима и обязанностью вернуть все деньги. Приговор в силу не вступил. Отметим, ранее Ошибков получил шесть лет за растрату десятков миллионов.

Напомним, ранее экс-ректор вуза Олег Новоселов получил три "условки". "Отличились" и другие сотрудники вуза: профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта. В начале апреля прошлого года выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.