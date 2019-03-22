Власти Екатеринбурга планируют благоустроить сквер за Оперным и часть набережной Исети до августа

Власти Екатеринбурга планируют закончить благоустройство сквера за Оперным театром и набережной Исети от Малышева до Куйбышева до августа. Как рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов в программе "События. Акцент" на телеканале "ОТВ", глава города Александр Высокинский призвал ускориться и успеть ко Дню города.

"Мы понимаем, что летом этими объектами горожанам будет более комфортно пользоваться", - заявил Бубнов.

Добавим, что сам срок сдачи объектов - конец 2019 года. Также власти начнут благоустраивать сквер "Зелёная роща". Сделают новые дорожки, детские площадки и установят хорошее освещение.

"Проект в скором времени опубликуем на сайте администрации", - добавил вице-мэр.

Как ранее писало Накануне.RU, благоустройство сквера у Оперного театра было включено в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Работы по благоустройству находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря 2018 года рабочие реконструировали дорожки, установили часть малых архитектурных форм и большую часть опор освещения. Всё остальное - в 2019 году.

Некоторые уральцы жаловались, что на территории происходит хаос: вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает почву.

Отметим, что реконструкция правого берега набережной Исети началась 30 августа. В 2018 году специалисты завершили 80% работ, в том числе установили освещение, малые архитектурные форм, сделали спуски к воде, обустроили пространство у памятника Малышеву. Полностью весь участок от Малышева до Куйбышева будет благоустроен к лету 2019 года.