Назначен врио главы "Росгеологии"

Временно исполняющим обязанности генерального директора "Росгеологии" после увольнения главы ведомства Романа Панова назначен его первый заместитель Сергей Сучков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение Росимущества, которое было выпущено на основании соответствующей директивы кабмина.

Накануне стало известно, что Панов покинул свой пост. Как сообщила заместитель главы ведомства Оксана Тарасенко, решение об отставке было принято после поступления директивы от правительства.

Роман Панов

Панов руководил Росгеологией с 2013 года. До этого он курировал производственные активы группы "Норильский никель" за рубежом.

Сучков был назначен на должность первого заместителя Панова в ноябре 2018 года.

Напомним, в январе был уволен первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.