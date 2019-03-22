22 Марта 2019
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Общество Курганская область

Перед выборами губернатора курганцы просят Шумкова и Ильтякова привезти на День города группу "Любэ"

На популярной онлайн-платформе, предназначенной для размещения петиций, появилась гражданская инициатива - люди просят врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и депутата Госдумы Александра Ильтякова сделать подарок Кургану на День города и привезти группу "Любэ".

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

"Уважаемые Вадим Михайлович и Александр Владимирович! Обращаются к вам жители города Кургана, которые устали от различной ерунды, которую нам привозят на празднования Дня города! Мы просим Вас привезти в Курган на День города группу "ЛЮБЭ"! В прошлом году у нас по сцене скакал пьяный Александр Иванов и пел под фонограмму с группой "Рондо". До этого два года подряд приезжала группа "Кипелов" - за это спасибо Александру Ильтякову, но мы перенасыщены уже "Кипеловым", - говорится в тексте петиции.

(2018)|Фото: фонд святой екатерины

Автор петиции считает, что его поддержат "многие тысячи курганцев и согласятся, что группа "ЛЮБЭ" - это на все времена".

Также автор петиции намекнул на предстоящие в сентябре этого года выборы губернатора, в то время как День города обычно проходит в конце августа.

Кипелов(2017)|Фото:Накануне.RU

"Вас за это будут заочно благодарить, а впереди выборы, не забывайте про это. Очень просим, не везите в Курган всякую чушь и похабщину, привезите настоящих артистов", - пишет автор.

шумков вадим михайлович губернатор курганской области моор александр викторович губернатор тюменской области(2018)|Фото:Накануне.RU

"Если с "ЛЮБЭ" будут несостыковки, тогда везите нам "Иванушек International" или "На-На", или "БИ-2" или "Дискотеку Авария". Это группы, любимые миллионами - мы на них пойдем, вот увидите. И вас будем благодарить безмерно за такой подарок городу. Подумайте над этим!!!", - добавил автор петиции.

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Перед выборами губернатора курганцы просят Шумкова и Ильтякова привезти на День города группу "Любэ"

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Теги: Любэ, Вадим Шумков, Александр Ильтяков, День города, Курган, выборы, концерт, горожане, петиция



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