22 Марта 2019
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Прикамские власти берут под контроль ХК "Молот-Прикамье"

Власти Пермского края берут под контроль ситуацию с хоккейным клубом "Молот-Прикамье", который в этом году провалил сезон и занял 27 место из 29 в первенстве ВХЛ. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, глава региона анонсировал кадровые перестановки в хоккейном клубе.

"Сменился исполнительный директор. Сейчас меняется наблюдательный совет. Туда войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов", - заявил Максим Решетников. Напомним, ранее заявление на увольнение подал тренерский состав клуба: главный тренер команды Вячеслав Долишня, тренеры Валерий Ерохин, Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.

Губернатор также отметил, что регион выделит клубу свою часть финансирования - 68 млн руб. Остальную сумму должны предоставить спонсоры.

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Прикамские власти берут под контроль ХК "Молот-Прикамье"

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Теги: молот-прикамье, хоккейный клуб, игра, максим решетников



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