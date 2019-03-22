Прикамские власти берут под контроль ХК "Молот-Прикамье"

Власти Пермского края берут под контроль ситуацию с хоккейным клубом "Молот-Прикамье", который в этом году провалил сезон и занял 27 место из 29 в первенстве ВХЛ. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников во время прямого эфира в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, глава региона анонсировал кадровые перестановки в хоккейном клубе.

"Сменился исполнительный директор. Сейчас меняется наблюдательный совет. Туда войдут региональные чиновники, которые будут следить за использованием бюджетных средств. Ждем перезагрузки хоккейного клуба и новых спортивных результатов", - заявил Максим Решетников. Напомним, ранее заявление на увольнение подал тренерский состав клуба: главный тренер команды Вячеслав Долишня, тренеры Валерий Ерохин, Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.

Губернатор также отметил, что регион выделит клубу свою часть финансирования - 68 млн руб. Остальную сумму должны предоставить спонсоры.