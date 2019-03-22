Пермскому активисту, которого оправдали в "реабилитации нацизма", отменили два "экстремистских" приговора

Пермский активист Роман Юшков, который несколько раз был наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ), попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. Теперь ему вернут заплаченные штрафы, рассказал Накануне.RU адвокат пермяка Иван Хозяйкин.

Речь идёт о двух приговорах. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно.

В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Теперь можно говорить о том, что Юшкову вернут заплаченный штраф, заявил Накануне.RU Хозяйкин.