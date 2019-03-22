22 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге огонь уничтожил три иномарки после самовозгорания фургона

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели три иномарки. Полиция уже начала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, сегодня в полночь поступил сигнал о возгорании автомобилей Peugeot Boxer, Mazda и Nissan Juke во дворе дома №103 на улице Шефской. На адрес выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.

Как рассказали полицейским очевидцы, возгорание началось у припаркованного фургона Peugeot, с которого пламя перекинулось на припаркованные рядом Mazda и Nissan. По предварительным данным, произошло самовозгорание автомобиля.

Как отметили в МВД, владельцы иномарок уже установлены, в ближайшее время они обратятся в органы внутренних дел. Окончательные выводы о причинах инцидента станут известны после пожарно-технической экспертизы.

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В Екатеринбурге огонь уничтожил три иномарки после самовозгорания фургона

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Теги: иномарки, пожар, МВД, Екатеринбург, полиция



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