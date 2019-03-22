22 Марта 2019
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Общество Курганская область

В Кургане улицу Ленина после ремонта откроют раньше запланированного срока

Коммунальщики откроют для движения улицу Ленина раньше обещанного срока - это произойдет 22 марта до 21.00.

Ремонтные работы на данном участке завершены раньше срока, сейчас здесь будет восстановлено благоустройство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Напомним, дорогу на Ленина закрывали для всех видов транспорта на участке от Коли Мяготина до Пушкина. Ее планировали открыть 23 марта.

"Благодаря слаженной работе служб компании срок восстановления движения был сдвинут в сторону уменьшения на одни сутки", - отметили в ведомстве.

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В Кургане улицу Ленина после ремонта откроют раньше запланированного срока

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Теги: Ленина, улица, дорога, открытие, Водный союз, ремонт



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