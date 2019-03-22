22 Марта 2019
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Политика Свердловская область

Свердловские депутаты намерены принять законы об оздоровлении детей и рек

Утверждена повестка очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области, на котором планируется рассмотреть почти три десятка вопросов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Среди них – отчёты Уполномоченного по правам ребенка за 2018 год и о деятельности Счетной палаты. Также депутаты дадут оценку исполнению закона "Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения", в рамках которого регион может получить софинансирование из федерального бюджета на решение экологических проблем: уже есть подтверждение о включении Среднего Урала в общероссийскую программу оздоровления бассейнов рек на сумму 1,2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания.

Кроме того, народные избранники обсудят организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. Ранее профильный комитет предложил расширить перечень организаций детского отдыха, стоимость путевок в которые частично компенсируется родителям из областного бюджета.

Как пояснила председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина, ранее законом определялись только две категории учреждений, стоимость оздоровления детей в которых компенсировалась родителям: это круглогодичные и загородные лагеря. Новая редакция позволит родителям получать льготы на путевки во все организации, включенные в областной реестр. На эти цели в 2019 году заложены средства в объёме 1,7 млрд руб., что на 330 млн руб. больше, чем в 2018 году.

Парламентарии соберутся на заседание в следующий вторник.

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Свердловские депутаты намерены принять законы об оздоровлении детей и рек

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Теги: Законодательное собрание, повестка заседания, Людмила Бабушкина



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